«الطرابلسي» يتفقد منفذ رأس إجدير البري والقاطع الحدودي – العسة

تفقد وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفي الطرابلسي منفذ رأس إجدير البري، و تابع مع المعنيين أعمال إزالة العشوائيات والعوائق، تمهيداً لتسليم المنفذ للجهات المختصة، والتي ستقوم بإنشاء المشاريع الخدمية .

كما تفقد الطرابلسي القاطع الحدودي-العسة ، مروراً بعدة نقاط و تمركزات تابعة لجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية.

وعقد الوزير الطرابلسي اجتماعاً بمقر القاطع الحدودي-العسة ضم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير ادارة المرور والتراخيص ومدراء أمن صبراته-صرمان-السهل الغربي-العجيلات-زوارة ،حيث طلب من الجميع الإخلاص في العمل ومضاعفة الجهود والتنسيق والتكامل وتبادل المعلومات من أجل تأمين الحدود و مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والمخدرات، مؤكداً علي تقديم الدعم والامكانيات اللازمة للأجهزة الأمنية و مديريات الأمن بالساحل الغربي.

ودعا الوزير الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقب الجولة إلى التشبيك المباشر مع الأجهزة الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات و السلامة المهنية، لتسهيل عملها في المنفذ، والابتعاد عن القبلية المقيتة و إحلال التنسيق المثمر مع عمداء البلديات و المشائخ و الاعيان.

كما حث الطرابلسي الجميع على رفع الغطاء عن المجرمين و المهربين والتنسيق التام مع مكتب النائب العام لإرساء دعائم القانون، لافتا إلى أن المنفذ و القاطع اليوم يعملان تحت إشراف مديرية أمن المنفذ وجهاز حرس الحدود في وزارة الداخلية.

ورافق الوزير في جولته، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية و رئيس جهاز حرس الحدود و مدير الإدارة العامة للدعم المركزي و مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية و نائب رئيس جهاز دعم مديريات الأمن.