«الطرابلسي» يجتمع مع سائقي الشاحنات المعتصمين

عقد وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، اجتماعا مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات وأعضاء لجنة معالجة ازمة الوقود والغاز ومصلحة الطرق والجسور.



وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات ووضع الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل وغلاء أسعار نقل البضائع؛ واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات المختصة بتوفيره ووضع آلية لحصول سائقي الشاحنات عليه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير على إن ارغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور منافي للقوانين، مشيراً إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون؛ موجهاً تعليماته إلى مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة محصلِي الإتاوات واتخاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة وإلزام العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية بالإجراءات القانونية ومتابعتهم من قبل مرؤسيهم لمنع مثل هذه الممارسات.

واستمع وزير الداخلية لشروح وملاحظات وافية من قِبل سائقي الشاحنات حول المشاكل التي يواجهونها واقتراح الحلول لها وتذليل الصعوبات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بها.

وأكد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية ومن خلال مكوناتها المختصة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة على أتم الاستعداد لحل هذه المشاكل والرفع من معاناة سائقي شاحنات النقل.

وفي وقت لاحق، عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي مؤتمرا صحفيا بشأن اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.

مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي #مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي بشأن اجتماعه مع النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٦ يناير ٢٠٢٤