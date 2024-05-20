«الطرابلسي» يجري جولة تفقدية داخل ملعبي «طرابلس الدولي والنهر»

أجرى وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، جولة تفقدية داخل ملعبي طرابلس الدولي والنهر، رافقه خلالها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لواء “محمد فتح الله” ومدير أمن طرابلس لواء “خليل وهيبة”.

واطلع الطرابلسي خلال الجولة، “على سير العمل في التجهيزات المتعلقة بتأمين الملعبين وتنظيم دخول وخروج الجماهير الرياضية، والآلية المتبعة في بيع تذاكر المباريات”.

وأشار إلى “ضرورة زيادة بوابات الدخول والخروج والأقواس الأمنية للملعبين وتنظيم عملية الدخول خلال ابراز الجمهور تذاكرهم الالكترونية، منبهاً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية من قبل الأجهزة المختصة في تأمين المباريات ومنع كافة التجاوزات والمظاهر السلبية التي قد يقوم بها بعض الأشخاص خلال حضورهم للمسابقات الرياضية”.

وأستمع الطرابلسي، لشروح وملاحظات وافية من قبل المسؤولين والقائمين على تجهيز الملعبين.

أجرى وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" اليوم الأحد جولة تفقدية داخل ملعبي طرابلس الدولي والنهر، رافقه… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ١٩ مايو ٢٠٢٤