«الطرابلسي» يزور تونس للمشاركة باجتماع «مجلس وزراء الداخلية العرب»

وصل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” والوفد المرافق له، إلى العاصمة التونسية للمشاركة في أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان في استقباله لدى وصوله نظيره التونسي “خالد النوري”، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور “محمد بن علي كومان” ، ونائبه الدكتور “عبدالله شعلان” ، والدكتور “عبدالمجيد البنيان” رئيس جامعة نايف العلوم الأمنية.

هذا “وستناقش اعمال الدورة مشاريع الخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية في مجالات مكافحة المخدرات، الحماية المدنية، وجرائم تقنية المعلومات، واستعراض تقارير الأمانة العامة وجامعة نايف، ومناقشة توصيات المؤتمرات والاجتماعات لعام 2024، ونتائج التعاون مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى قضايا التعاون الأمني العربي”.

وصل وزير الداخلية المكلّف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" والوفد المرافق له اليوم السبت إلى العاصمة التونسية للمشاركة في… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ١٥ فبراير ٢٠٢٥