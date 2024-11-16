«الطرابلسي» يزور مقر غرفة تأمين العمليات الانتخابية

أجرى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم السبت، زيارة إلى مقر إدارة تأمين وحماية الانتخابات التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية، وكان في استقباله مدير الإدارة العامة “علي النويصري”، وعدد من مديري الإدارات والضباط بالإدارة.

واطّلع الوزير خلال الزيارة على “سير العمل في الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، التي تعمل بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وراجع الجهود المبذولة لضمان سير العمليات الانتخابية الجارية في عدد من البلديات بمناطق مختلفة من ليبيا”.

وخلال الزيارة عقد الوزير اجتماعاً عبّر فيه عن “شكره وتقديره لأعضاء الشرطة المكلفين بحماية وتأمين العمليات الانتخابية، مثنياً على جهودهم في ضمان إجراء الانتخابات في عدد من البلديات بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية”.

وأكد الوزير أن “العملية الانتخابية تسير بشكل ممتاز وبسلاسة دون تسجيل أي خروقات أو مشاكل في مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أن التعاون بين الغرفة وكافة مديريات الأمن ساهم في نجاح الانتخابات حتى في البلديات التي كان يُتوقع أن تواجه إشكاليات”.

وأشار الوزير إلى “الدور الكبير الذي يلعبه المواطنون في إنجاح هذا الحدث الوطني من خلال مشاركتهم وإدلاء أصواتهم، مؤكداً أهمية الانتخابات البلدية باعتبارها خطوة حيوية تمهيدًا للاستحقاقات البرلمانية والرئاسية القادمة ، كما شدد على ضرورة اختيار المرشحين بعناية، مشيراً إلى أن وعي المواطنين يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية الانتخابية”.

وأوضح “أن الانتخابات تجري حالياً في 58 بلدية موزعة على المناطق المختلفة، حيث تشمل المنطقة الغربية 29 بلدية، والمنطقة الشرقية 15 بلدية، والمنطقة الجنوبية 14 بلدية، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 352 مركزاً، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين 186,055 ناخباً”.

ودعا إلى “تعزيز التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن كافة للمساهمة في بناء الدولة وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

وفي ختام الزيارة أجرى الوزير “جولة تفقدية داخل المعهد التخصصي التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية، شملت المرافق التدريبية”.

وزير الداخلية المكلف يزور الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية التابعة لإدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤

هذا ويستمر توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وكانت فتحت المراكز في تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء.

#متابعات استمرار توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. حيث فتحت المراكز على تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء. #اختيار_مجلس_بلديتك_هو_مسؤوليتك #شارك_وخليك_إيجابي تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤