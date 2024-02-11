«الطرابلسي» يستعرض مع البعثة الأممية جهود مكافحة الهجرة

التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في طرابلس، مع جورجيت غانيون نائبة المبعوث الأمم ومنسقة الشؤون الإنسانية والوفد المرافق لها.

وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش دور وزارة الداخلية في حماية الطفل والأسرة والتعاون مع منظمة “يونيسف” في إعداد البرامج في هذا الشأن.

كما تم استعراض جهود وزارة الداخلية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمعاملة الإنسانية التي يتلقاها المهاجرون داخل مراكز الإيواء خاصةً الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء إلى حين ترحيلهم طوعياً إلى بلدانهم.