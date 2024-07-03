«الطرابلسي» يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية

استقبل وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جريمي برنت”.

وتناول اللقاء مناقشة “جهود وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق بليبيا، وخطط الوزارة في تأمين منفذ رأس إجدير البري عقب افتتاحه، وتأمين انتخابات المجالس البلدية المقبلة، بالإضافة الى استعراض خطة الوزارة في اخلاء العاصمة طرابلس من الاجهزة الأمنية والعسكرية واستلام الجهات المختصة بالوزارة مهام المحافظة على الأمن”.

وأكد الطرابلسي، “على أن الوزارة وضعت خطة أمنية لتأمين منفذ رأس إجدير”، مشيراً إلى أن “إعادة إفتتاحه أخذ وقت وجهد كبير أسهم في إعادة إفتتاحه ونعمل على تأمينه ومكافحة كافة أشكال التهريب والجريمة”.

وأوضح أن “هناك خطة بديلة لتأمين انتخابات البلديات المقبلة”، مؤكداً على “جاهزية الوزارة لتأمين هذه الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد، ونطمح للوصول الى الانتخابات الرئاسية”.

وزير الداخلية المكلف يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا استقبل وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢ يوليو ٢٠٢٤