«الطرابلسي» يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكوكة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، والوفد المرافق لها، بحضور مدير مكتب الوزير ومستشاره.

وشهد اللقاء “مناقشة عدد من الملفات الأمنية، إلى جانب استعراض مستجدات عمل وزارة الداخلية، وجهودها في تنفيذ خطتها الأمنية، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على “التداعيات السلبية للهجرة غير الشرعية على ليبيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية دعم بعثة الأمم المتحدة لجهود الوزارة في برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين، وتوفير المساندة اللازمة لمعالجة هذا الملف الحيوي”.