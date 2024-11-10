«الطرابلسي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، بحضور مدير مكتب الوزير، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ومستشار الوزير.

وجرى خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتنسيق في البرامج المشتركة لدعم الاستقرار في البلاد”.

وتطرق الاجتماع إلى “جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا ودول الجوار ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى بحث سبل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من القضايا والملفات الأمنية المشتركة”.