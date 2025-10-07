الطرابلسي يستقبل وزراء داخلية ورياضة من دولة الرأس الأخضر

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، كلًا من وزير الداخلية بدولة الرأس الأخضر، باولو أوغوستو، ووزير الرياضة كارلوس دو كانتو، إلى جانب وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ووزير الشباب فتح الله الزني، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، لواء محمود سعيد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية للمباراة المرتقبة بين منتخبي ليبيا والرأس الأخضر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقرّر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون الأمني بين ليبيا ودولة الرأس الأخضر، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والرياضية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأعرب وزير الداخلية بدولة الرأس الأخضر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.