«الطرابلسي» يشارك بأكبر معارض الصناعات الدفاعية في إسطنبول

يشارك وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، في فعاليات معرض SAHA EXPO 2024″ ساها إكسبو”، الذي يُعتبر من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية، والمقام في مركز إسطنبول للمعارض خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر.

وأجرى الطرابلسي، جولة داخل أروقة المعرض برفقة الفريق “صلاح الدين النمروش” معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والسفير الليبي لدى تركيا، والقنصل العام بالسفارة، بالإضافة إلى الوفد المرافق.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1200 عارض من مختلف أنحاء العالم، حيث “يتم تسليط الضوء على القدرات التكنولوجية والصناعية لتركيا، مع حضور جهات معروفة مثل “Army Recognition.

ويهدف المعرض إلى “استعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الدفاع والفضاء، مما يُسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدول المشاركة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات الدولية”.