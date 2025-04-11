الطرابلسي يشارك باجتماع حول «الهجرة غير الشرعية» في إيطاليا

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، في الاجتماع الرباعي التنسيقي بشأن قضايا الهجرة غير النظامية، وذلك بدعوة رسمية من وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، والذي عُقد بمدينة نابولي الإيطالية.

وجمع الاجتماع “وزراء الداخلية في كل من الجزائر، تونس، وإيطاليا، ضمن إطار التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود”.

وتركزت أعمال الاجتماع على “مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة غير النظامية، من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، والحد من الظواهر المرتبطة بالهجرة والجرائم المترتبة عنها”.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع “على أهمية تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والوصول، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية”.