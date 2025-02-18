«الطرابلسي» يشارك باحتفالات ذكرى «ثورة فبراير» في «ميدان الشهداء»

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، في الاحتفالات الرسمية التي أقيمت بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، إحياءً للذكرى السنوية لثورة السابع عشر من فبراير.

وشاركت وزارة الداخلية في “الاستعراض العسكري من خلال عروض قدمتها الكراديس الأمنية التابعة لها، إلى جانب موسيقى الشرطة، وحرس الشرف، وضباط التشريفات ، والتي عكست جاهزية وكفاءة العناصر الأمنية”.

وأكدت الوزارة أنها “تولّت تأمين الفعاليات وفق خطة أمنية مشتركة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان انسيابية الحدث وسلامة الحضور، كما أشادت بجهود منتسبيها وكافة الجهات الأمنية المشاركة، مثمنةً روح المسؤولية والتعاون التي أسهمت في إنجاح تأمين الاحتفالات”.

هذا “وشهد الحفل حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وأهالي جرحى الثورة، وحشود من المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية”.

وزير الداخلية المكلف يشارك في احتفالات ذكرى ثورة فبراير بميدان الشهداء شارك وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥