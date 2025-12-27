«الطرابلسي وقادربوه» يشاركان في تأبين شهداء الجيش الليبي

شارك وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، في مراسم تأبين شهداء الوطن، المشير محمد الحداد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه، الذين قضوا أثناء أداء واجبهم الوطني.

وحضر المراسم القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، إلى جانب نخبة من كبار ضباط القوات المسلحة الليبية، لتكريم تضحيات الشهداء وتعزيز قيم الوفاء والولاء الوطني.

وأشاد المشاركون بمكانة الشهداء في قلوب الليبيين، مشيرين إلى أن كلمات الوفاء التي ارتفعت في الساحات تجسد التقدير لمسيرة رجال نذروا حياتهم لخدمة الوطن، وتم تكريمهم بترقيتهم للرتب التي تلي رتبهم تقديرًا لعطائهم وتضحياتهم التي ستظل نبراسًا للأجيال القادمة.

وأكد وزير الداخلية المكلف أن الوزارة ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لتعزيز الأمن وحماية البلاد، والسير بثبات نحو بناء دولة قوية بمؤسساتها، وفية لتضحيات أبنائها، وموحدة برؤية وطنية راسخة.

بدوره، شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم السبت في مراسم التأبين الرسمية التي أقامتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، لتأبين شهداء الواجب من ضباط المؤسسة العسكرية، وهم: رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية اللواء فيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري محمود قطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة محمد العصاوي، والمصور الرسمي لرئاسة الأركان محمد محجوب، الذين ارتقوا إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلّهم عقب إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة.

وتأتي مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تأكيدًا على الوقوف المؤسسي والوطني إلى جانب القوات المسلحة الليبية، وتقديرًا لتضحيات قياداتها وضباطها في سبيل أداء واجبهم الوطني والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.