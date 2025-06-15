الطرابلسي يفتتح ندوة «تقييم الأداء الأمني» ويعلن عن ترتيبات جديدة لتعزيز أمن العاصمة

افتتح وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الندوة الحوارية التي تنظمها وزارة الداخلية تحت عنوان: “تقييم الأداء الأمني… نحو ترتيبات جديدة لعاصمة آمنة”، وذلك في إطار جهود الوزارة لمراجعة وتطوير السياسات الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات الأمنية، وممثلين عن مكتب النائب العام، ومكتب المحامي العام، إلى جانب نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن الأمني، وضباط وضباط صف من مختلف مكونات وزارة الداخلية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد اللواء الطرابلسي أن هذه الندوة تأتي في سياق التقييم الواقعي للأداء الأمني في العاصمة، مشددًا على أهمية الوقوف على مكامن القوة والقصور من أجل إطلاق خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض الاستقرار، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية.

كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة، وتنسيق الجهود بين مختلف الوحدات، ضمن رؤية متكاملة لعاصمة أكثر أمنًا واستقرارًا.

وتتضمن أعمال الندوة مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض التحليلية لواقع الأداء الأمني، والمقترحات العملية لتطوير آليات العمل، بما يحقق الاستجابة الفعالة للتحديات الأمنية القائمة.