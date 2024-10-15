«الطرابلسي» يلتقي رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة

اجتمع وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، مع “نيكوليتا جواردانو”رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة، بحضور مستشار الوزير ورئيس قسم المنظمات.

و”تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة، حيث تم التركيز على زيادة عدد رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من داخل وخارج مراكز الإيواء”.

كما تمت “مناقشة دعم المنظمة لوزارة الداخلية في مجال بناء القدرات، والتأكيد على استمرار جهود الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج، بالإضافة إلى التباحث لتعزيز دعم المنظمة في مجال أمن وإدارة الحدود، إلى جانب مناقشة المبادرات المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة المهاجرة، وتقديم المساعدة الإنسانية على الحدود الغربية”.