«الطرابلسي» يلتقي ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا

التقى وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، مع ممثل منظمة اليونيسف في ليبيا، محمد فياضي.

وتم خلال اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف في عدد من المجالات المتعلقة بحماية حقوق الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك دعم وحدات حماية الطفل والأسرة”.

وأكد الطرابلسي، “على أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل للأطفال في ليبيا”.

من جانبه، أعرب فياضي، “عن تقدير اليونيسف لجهود الوزارة واستعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تعزز حماية الأطفال في البلاد”.

هذا وحضر الاجتماع مستشار الوزير، بالإضافة إلى رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.