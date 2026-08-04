الطرابلسي يلتقي وزير الداخلية التركي لبحث ملفات «الأمن والحدود والتأشيرات»

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، مساء اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، مع وزير الداخلية في جمهورية تركيا مصطفى تشيفتشي، تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتطوير آليات التنسيق المشترك، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة تلبيةً لدعوة رسمية، وفقًا لوزارة الداخلية الليبية.

ورافق وزير الداخلية الليبي خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين ليبيا وتركيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل المعلومات والخبرات، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى التصدي للهجرة غير الشرعية وتعزيز أمن الحدود.

كما ناقش الجانبان إمكانية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجههم، خصوصًا ما يتعلق بملفات الإقامة في الجمهورية التركية.

وأكد وزير الداخلية الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي ووزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أهمية عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الأمني المشتركة قبل نهاية العام الجاري، بهدف متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، ووضع برامج تعاون مستقبلية تعزز التنسيق الأمني بين البلدين.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لدولة ليبيا والجمهورية التركية، ويسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الأمنية المشتركة.