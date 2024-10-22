«الطرابلسي» يلتقي وزير الدفاع التركي

التقى وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الدفاع التركي يشار غولر، على هامش معرض ساها إكسبو (SAHA EXPO) الذي يُقام في مدينة إسطنبول.

وتطرق اللقاء إلى “سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتركيز على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، “سبل تعزيز الشراكات في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، بما يساهم في دعم القدرات العسكرية، ويعزز من الأمن الإقليمي”.