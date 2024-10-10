«الطرابلسي» يناقش معالجة أزمة الوقود والغاز

عقدت لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، الأربعاء، اجتماعا برئاسة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي و كافة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة .

استعرض اللقاء ما تم إنجازه من مهام وأعمال من قبل اللجنة واللجان الفرعية، وتقييم الأثر الفعلي لهذه الجهود على تحسن عملية توفير الوقود في مختلف المدن والمناطق، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأوضح البيان “أنه تم الاطلاع على التقارير الدورية حول مستوى توفر الوقود، وعمليات التوزيع على المحطات، ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت لضمان تحقيق استقرار إمدادات الوقود المواطنين.

وناقش المجتمعون “دور مديريات الأمن في مختلف المناطق في تأمين محطات التوزيع، وآليات التنسيق لضمان سلامة العمليات ، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار عملية التوزيع”.

وتم خلال اللقاء طرح “مقترحات جديدة لتعزيز دور الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الأمنية، وتحديد المسؤوليات لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو تجاوزات”.

وأكد الطرابلسي على “ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استمرارية توفر الوقود والغاز وتفادي حدوث أزمات مستقبلية”، مشددا على “أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتخزين وتوزيع الوقود” .

وفي سياق آخر، التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الأربعاء, مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، وبحث اللقاء “سبل دعم وتعزيز الأمن وحماية الحدود، بالإضافة إلى تأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة”.