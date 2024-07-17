«الطرابلسي» يوقع اتفاقية لترحيل التشاديين غير النظاميين في ليبيا

وقع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، مع نظيره التشادي، اتفاقية بشأن ترحيل التشاديين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وتسوية أوضاعهم، وذلك على هامش منتدى الهجرة عبر المتوسط.

وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين.

وسيستفيد المواطنون التشاديون الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى تشاد من المساعدة اللوجستية والمالية من الحكومتين الليبية والتشادية، وسيتم وضع برامج إعادة الإدماج لتسهيل عودتهم وإعادة إدماجهم في تشاد.

وستشكل لجنة مشتركة للمتابعة والتقييم للإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لتقييم التقدم ووضع حلول لأي مشاكل.