«الطرابلسي» يُؤكد استعداد الداخلية لتأمين الانتخابات المرتقبة

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع متعلقة بالوضع السياسي والأمني في ليبيا، حيث أكد الطرابلس على الاستعداد التام لوزارة الداخلية لتأمين وحماية الانتخابات المرتقبة، مشددا على ضرورة انتخاب حكومة موحدة تستلم زمام الأمور في البلاد وإنهاء الانقسامات الحالية، وإنهاء المراحل الانتقالية.

كما أكد وزير الداخلية على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة بالجنوب، مبديا استعدادهم لتشكيل هذه القوة وتكليف أي شخص لأمرتها يتم الاتفاق عليه.

وعكف الطرابلسي على الخطط الأمنية لوزارة الداخلية في إعادة تطوير وتأمين منفذ رأس إجدير البري، مشيراً إلى أهمية دعم الوزارة في خططها لتأمين الحدود البرية والبحرية من أجل القضاء على الجريمة المنظمة والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

ونقل حساب السفارة الأمريكي على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “كان لنا أنا والقائم بالأعمال برنت اليوم في طرابلس لقاء مفيد اليوم مع وزير الداخلية الطرابلسي للتباحث في الجهود الرامية الى تحسين الأمن في العاصمة والحفاظ على السلم والاستقرار في جميع مناطق ليبيا.. شددنا على دعم الولايات المتحدة لتوحيد قوات الأمن الليبية والجهود المبذولة لبناء قدراتها وكفاءتها المهنية، خاصة على طول حدود ليبيا، في ظل الاضطرابات الإقليمية”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “كما ناقشنا الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في ليبيا وضرورة حماية الأصوات الليبية المستقلة من خطاب الكراهية”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "كان لنا أنا والقائم بالأعمال برنت اليوم في طرابلس لقاء مفيد اليوم مع وزير الداخلية الطرابلسي للتباحث في الجهود الرامية الى تحسين الأمن في العاصمة والحفاظ على السلم والاستقرار في جميع مناطق ليبيا. شددنا على دعم الولايات المتحدة لتوحيد قوات الأمن… pic.twitter.com/KHJ4fJr6Z5 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 7, 2024