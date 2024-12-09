«الطرابلسي» يُباشر عمله بعد عودته من رحلة علاج بالخارج

أُقيمت مراسم استقبال لوزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، عقب عودته من رحلة علاجية، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين من وكلاء الوزارة ورؤساء الأجهزة والمصالح والإدارات، ومديري الأمن بالمناطق، بالإضافة إلى عدد من الضباط، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

وبعد مراسم الاستقبال، ترأس الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات الوزارة، حيث أثنى على جهود كافة رجال الشرطة والأمن، معبراً عن شكره وتقديره لكل من اطمأن على حالته الصحية أثناء فترة تلقيه العلاج.

كما دعا الوزير كافة المواطنين وعمداء البلديات والأعيان والحكماء والمشايخ في مختلف المدن والمناطق الليبية إلى دعم وزارة الداخلية ومساندة خططها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والعدالة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أمنية هامة تتعلق بتعزيز العمل الأمني وتطوير الأداء في مختلف المكونات الأمنية التابعة للوزارة.