«الطرابلسي» يُشارك في اجتماع حول الهجرة بروما

شارك وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الخميس، بالعاصمة الإيطالية روما، في الاجتماع التنسيقي الدولي مع نظرائه من وزراء الداخلية في إيطاليا وتونس والجزائر وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية، فإن الاجتماع يأتي لمناقشة التعاون حول مواضيع الحدود والهجرة غير الشرعية.

كما يهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة.