«الطرابلسي» يُطالب بمتابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، مع نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد علي ضوء.



وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالجهاز والأعمال التي أُنجِزت من عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين بمشاركة كافة فروع ومكاتب الجهاز على مستوى ليبيا، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول.

كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الايواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشة لهم خاصة من فئة المستضعفين، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.

واستمع الوزير لشروح وافية من قِبل نائب رئيس الجهاز حول ما يقوم به الجهاز من ضبط للمهاجرين والتحفظ عليهم، وتقديم المساعدات لهم داخل مراكز الايواء، وترحيلهم إلى بلدانهم طوعياً.

وطالب الوزير بضرورة متابعة الأوضاع الانسانية والصحية للمهاجرين خاصةً الفئات المستضعفة منهم من نساء وأطفال، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والجهات ذات العلاقة بالدولة للحد من تدفق المهاجرين ووضع الخطط لمكافحة هذه الظاهرة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.