«الطرابلسي» يُعلن تسليم منفذ رأس إجدير بشكل كامل للداخلية

أعلن وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، تسليم منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس بشكل كامل للوزارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي كمال الفقي، من أمام معبر رأس إجدير الحدودي.

وقال الطرابلسي إن المنفذ أصبح يعمل ويدار من قبل الوزارة وتحت سلطة الدولة، حسب وصفه.

وأشار إلى أنهم يعملون على تطوير المنفذ من خلال توفير الاحتياجات التشغيلية والتقنية الضرورية.

كما أشار الطرابلسي إلى وجود خطة لتأمين الحدود بين ليبيا وتونس بالتنسيق مع الجانب التونسي.

ونوه وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية الليبية تعمل بمهنية وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية، وفق قوله.

مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي من أمام معبر رأس اجدير #مباشر | مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي مع نظيره التونسي كمال الفقي من أمام معبر #رأس_اجدير الحدودي مع دولة #تونس. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الثلاثاء، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣