«الطرابلسي» يُناقش تعزيز الأمن في المنطقة الغربية

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، اجتماعا مع عمداء البلديات بالمنطقة الغربية، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى التركي، ورئيس جهاز حرس الحدود لواء محمد المرحاني، ومدير مكتب وزير الداخلية لواء عبدالواحد عبدالصمد.



وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الغربية، إلى جانب بحث خطة وزارة الداخلية لدمج مديريات الأمن بهدف تعزيز التنسيق الأمني ورفع مستوى الكفاءة في مواجهة التحديات الأمنية.

كما تم التطرق إلى موضوع توفير الوقود لضمان استمرار الخدمات الأساسية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لضمان توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

هذا ونوقش أيضاً تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية لضمان تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة الغربية، وتم الاتفاق على وضع آليات عملية لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة، والعمل على تحسين التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المحلية.