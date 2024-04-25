«الطرابلسي» يُناقش مع نظيره التونسي فتح معبر رأس إجدير في أقرب الآجال

اتفق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، مع نظيره التونسي كمال الفقي على “ضرُورة عودة العمل العادي بمعبر رأس اجدير ومُواصلة فتحه من الجانبين أمام حركة المُسافرين في أقرب الآجال وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين”.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن الفقي والطرابلسي ناقشا خلال مكالمة هاتفية “عُمق ومتانة الرّوابط التي تجمعُ الشعبين الشقيقين وعلاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين سيّما في مجال اختصاص وزارة الدّاخليّة وسُبُلِ دعمه في اطار المصلحة المُشتركة”.

وأكّد الطرفان “أهمية معبر رأس الجدير الحدُودي ودوره الحيوي للشعب التونسي والشعب الليبي”.

وتوقفت حركة العبور في معبر رأس إجدير في 19 مارس بعد صدور قرار من الطرابلسي بشأن غلق المنفذ “لحين صدور تعليمات أخرى” بعد أن شهد المعبر اشتباكات مسلحة في 18 مارس عقب وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون إلى المنفذ.