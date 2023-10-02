«الطرمال» تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز دور المرأة في ليبيا

بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” اليوم الاثنين، مع السفير الروسي في ليبيا “أيدار أغانين” سبل تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية والتنمية المحلية والمجتمعية.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” ناقش الطرفان التعاون الثنائي في المجالات المتصلة بالأسرة والمرأة، ودور النساء ومساهمتهن في تحقيق السلام والمشاركة في بناء الدولة في جميع القطاعات والمجالات.

وأشادت “الطرمال” بمواقف روسيا الداعمة للمرأة الليبية، مؤكدةً أهمية التعاون مع روسيا في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبه، أكد السفير الروسي على دعم بلاده لجهود المرأة الليبية في تحقيق المساواة والعدالة، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للتعاون مع الحكومة الليبية في هذا المجال.