«الطرمال» تبحث مع «تيته» تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “هانا تيتيه”، ونائبتها، “ستيفاني خوري”، سبل تعزيز مشاركة المرأة الليبية

وتناول اللقاء، “آليات دعم حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز دورها في مواقع صنع القرار”.

من جهتها، أكدت “تيتيه”، “التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية لتعزيز حضور المرأة في مراكز القيادة”.

يأتي هذا الاجتماع ” في إطار التعاون لتعزيز برامج تمكين المرأة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار”.