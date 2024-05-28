«الطرمال» تبحث مع وفد ألماني دور المرأة الليبية في المجالات السياسية والاقتصادية

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، أمس الإثنين، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية كاتيا كول، والسفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت، والوفد المرافق لهما، دور المرأة الليبية الفعّال في المجالات السياسية والاقتصادية.

وناقش المجتمعون حسب بيان الوزارة، القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الطرفان ضرورة الالتزام بدعم إجراء انتخابات وطنية شاملة وفق قوانين عادلة، تعزز من مشاركة المرأة وتضمن حقوقها في العملية الانتخابية.

بدورها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ومساهمتها الفعّالة في بناء الدولة وتحقيق السلام والاستقرار.