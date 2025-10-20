«الطرمال» تبحث مع وكالة التعاون التركية تنفيذ مشاريع مشتركة

في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم برامج تمكين المرأة الليبية، عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية خليفة الطرمال، اجتماعًا مع مندوب وكالة التعاون والتنسيق التركية (TiKA) علي سهى بجياك جيل، وذلك بمكتبها في طرابلس، وبحضور مسؤول ملف التنمية المستدامة بالوزارة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة في مجالات تمكين المرأة، وتطوير البرامج الاجتماعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تسهم في بناء قدرات المرأة الليبية، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وأكدت الوزيرة على أهمية وضع خطة عمل متكاملة تضمن استمرارية التعاون، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب ممثل وكالة TiKA عن تقدير الوكالة لجهود وزارة الدولة لشؤون المرأة، مؤكدًا استعداد الوكالة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لإنجاح برامج تمكين المرأة، ومواصلة التعاون بما يخدم مسيرة التنمية في ليبيا.

ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة اجتماعات تنسقها الوزارة مع المنظمات والهيئات الدولية بهدف توحيد الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المرأة الليبية على المستويين المحلي والدولي.