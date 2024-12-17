«الطرمال» تستقبل ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، فلورانس باستي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا.

وفي مستهل اللقاء، أعربت باستي عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزيرة لدعم وتمكين المرأة الليبية، مؤكدةً أن هذه الجهود تمثل نموذجاً يُحتذى لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرضت باستي أولويات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2025، والتي تركز على تمكين المرأة الليبية في المجال السياسي، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة في المغرب وتونس، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

وأكدت أن هذا التعاون سيتضمن بناء قدرات النساء العاملات في وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات أخرى تهدف إلى تطوير مهارات القيادة النسائية.

كما تم التأكيد على الحاجة الملحة لدعم إعلامي كبير للمرأة الليبية بهدف إبراز قصص نجاحها وتعزيز الوعي المجتمعي بأدوارها وحقوقها، وأوضحت أن خطة عمل 2025 ستتمحور حول التدريب في المجالات السياسية والإعلامية

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة أهمية التعاون المثمر مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة الليبية في جميع المجالات.

كما شددت على ضرورة إدماج المرأة الليبية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، إيماناً بدورها المحوري في بناء مستقبل البلاد.