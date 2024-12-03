«الطرمال» تشارك في اجتماع منظمة المرأة العربية بالقاهرة

شاركت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، حورية الطرمال، في أعمال الاجتماع العادي الثاني والعشرين للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الذي عقد في بالقاهرة بمصر خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وتناول الاجتماع التوصيات الصادرة عن كل من: (الاجتماع الثلاثين والواحد والثلاثين للجنة مكتب المجلس- الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية- اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية).

وشهد الاجتماع مناقشة مشروع تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة، المقترح من لجنة مكتب المجلس التنفيذي. وفي اليوم الثاني، الموافق 28 نوفمبر، تم عرض التوصيات النهائية لأعمال الاجتماع.

تأتي مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع تأكيدًا لعضويتها ومساهماتها بالمنظمة، وكذلك تأكيداً لدورها الفاعل في تعزيز قضايا المرأة العربية ودعم جهود منظمة المرأة العربية في تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.