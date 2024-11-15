الطرمال تلتقي شبكة النساء المعنية بالأمن والسلم

اجتمعت وزير الدولة لشؤون المرأة، في حكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، مع شبكة النساء المعنية بالأمن والسلم، والتي تضم مجموعة من سيدات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا، لمناقشة دور المرأة في تحقيق الأمن والسلم وترسيخ أسس المصالحة الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرضت الشبكة رؤيتها وأهدافها، إضافة إلى قصص النجاح التي حققتها عبر مختلف المبادرات في مجال تعزيز السلم والاستقرار. وتناول النقاش قضايا المرأة الليبية المعنية بالسلام، حيث تم البحث في عمق الأزمة الحالية وعرض الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تمكين المرأة من تقديم الدعم اللازم لمجتمعها، وتفعيل شراكتها مع الرجل في مسؤولية تحقيق السلم الأهلي.

وأكدت صاحبة المعالي في ختام الاجتماع استعداد الوزارة لدعم جهود الشبكة عبر فتح قنوات تواصل مع هيئات المصالحة ومؤسسات الدولة على مستوى ليبيا، مشددة على أن هذا الالتزام يعكس تطلعاتنا المشتركة نحو إرساء أسس سلام دائم ومستدام في ليبيا.