«الطرمال»  يؤكد ل «خوري»  دعم الحكومة للمرأة الليبية لتكون فاعلة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية الطرمال، خلال لقائها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، ضرورة الالتزام بالعمل على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة وفق قوانين عادلة.

وأبدت الطرمال تقديرها لجهود الأمم المتحدة في ملف المرأة، ودعم حكومة الوحدة الوطنية للمرأة الليبية لتسهم بدورها الفعال في بناء الدولة الليبية، وتحقيق السلام والاستقرار.

وتقوم خوري بجولة لقاءات مع المسؤولين الليبيين من مختلف الأطراف السياسية، وفي بداية مهمتها كقائمة بأعمال المبعوث الأممي، حيث التق كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.