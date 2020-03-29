الطعام ينقل عدوى كورونا.. شائعة أم حقيقة؟

المرض ينتشر بشكل رئيس من شخص لآخر من خلال جزيئات الفيروس

انتشر فيروس كورونا المستجد في جميع قارات العالم تقريباً، ولا تزال أعداد حالات الإصابة تتزايد، وتتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ويزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص وحصد أرواح ما يزيد على 27 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، منذ أن أعلنت الصين عن أولى حالات الإصابة لديها لمنظمة الصحة العالمية، في ديسمبر/ الماضي.

وفي ظل الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي اتخذتها دول عديدة مؤخرا للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وشملت تعليق الدراسة وتقييد حركة المواطنين وإغلاق الحدود وتعطيل الرحلات والحجر الصحي الجماعي، ضمن إجراءات أخرى أربكت السير العادي لحياة ملايين الناس؛ تبرز أسئلة كثيرة لعل أهمها:

هل الطعام ينقل فيروس كورونا؟

لا يزال الباحثون يبحثون في كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد، لكنهم متأكدون حتى الآن بأنه ينتشر من خلال قطرات تنطلق من الأنف أو الفم عند العطاس أو السعال.

ويصبح انتقال المرض ممكناً، عندما يستنشق شخص ما هذه القطرات، أو يلامس عينيه أو فمه أو أنفه، بعد ملامسته للأسطح التي تهبط عليها هذه القطرات، وحتى الآن لا يوجد دليل قاطع على انتقال فيروس كورنا المستجد عبر الطعام.



قال متحدث باسم دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية: “لا يوجد تقارير حتى الآن تفيد بانتقال المرض عن طريق الأطعمة أو أغلفة الأغذية”.

وأوضح بنجامين تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، أنه نظراَ لأن طريقة العدوى تنفسية في المقام الأول، فإن فرصة التقاط الفيروس من الأغذية منخفضة للغاية، وفي الواقع لا يوجد أية أدلة على انتقال أي فيروسات تنفسية عن طريق الطعام في الماضي.

وأضاف، يبدو أن المرض ينتشر بشكل رئيس من شخص لآخر من خلال جزيئات الفيروس، التي تنتشر عندما يسعل أو يعطس شخص ما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ويمكن أن ينتقل نظريا عن طريق لمس سطح ملوث، ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، لا يُعتقد أن هذا هو الوضع الأساسي لانتقال العدوى، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وهناك أيضا العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل انتقال فيروس كورونا عبر الطعام أقل احتمالية، حتى إذا كان الفيروس موجودا على الطعام نفسه أو إذا التقطه عامل الغذاء.

أولا، من شأن إجراءات سلامة الغذاء المعمول بها بالفعل لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل غسل اليدين المتكرر وتنظيف الأسطح والأواني وطهي الطعام إلى درجة الحرارة المناسبة، أن تقلل من انتقال أي جزيئات الفيروس عبر الطعام.

عكس البكتيريا الفيروسات لا تنمو داخل الطعام

وكشفت مراكز العلوم التي تخدم المصلحة العامة، أن الفيروس لا يمكنه البقاء على قيد الحياة لأسابيع على الأسطح، وهي سمة من سمات الفيروسات الأخرى المنقولة بالغذاء مثل “نوروفيروس”. وعلى عكس البكتيريا، لا يمكن للفيروسات أن تنمو داخل الطعام، لذلك من المتوقع أن تتضاءل كمية الفيروس في الطعام مع الوقت، بدلا من تنمو.

ومن الناحية النظرية، لا ينبغي لهذا النوع من الفيروسات البقاء على قيد الحياة في المعدة، حيث تكون الحموضة عالية. وقال تشابمان: “هذه أنباء جيدة متعلقة بالطعام.”

ومع ذلك، فإن مدى إمكانية إصابة الناس بالعدوى عن طريق لمس أفواههم، أو تناول طعام ملوث، غير واضح.

وأضاف تشابمان، الأمر لا يتعلق بالقول إنه من غير الممكن أن يصاب الناس بكورونا من خلال الطعام، فهناك دائما هذا الاحتمال، ولكنني أريد أن أتخذ أفضل قرار لإدارة المخاطر بناء على أفضل العلوم والأدلة، ونحن “لا نملك أي دليل في هذا المجال” حتى الآن.

وفي ذات السياق قال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة للفاشية والوقاية منها بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا عن طريق الغذاء نفسه.

وقال إيان في ندوة عبر الإنترنت: “لا يوجد دليل حتى الآن على أن فيروس كورونا ينتقل بالطعام أو الخدمات المرتبطة بالطعام مثل: تغليف المواد الغذائية.”

ومع ذلك ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تذكيرًا بكل شخص يعمل فى هذا المجال بإتباع ممارسات النظافة المناسبة، بما في ذلك غسل اليدين والأسطح بانتظام.

بالنسبة للطعام الذي يتم شراؤه من المتجر

من الجيد دائما – حتى عندما لا يكون هناك جائحة – أن تُشطف الفاكهة والخضروات الطازجة بالماء لإزالة الأوساخ والحطام والمبيدات الحشرية وتقليل مستويات الجراثيم المنقولة بالغذاء

ليست هناك حاجة لغسل الطعام بالصابون. وقال تشابمان: “الصابون من أجل اليدين وليس من أجل الطعام”إذا كنت قلقا بشأن تغليف الطعام، فيمكنك غسل يديك بعد التعامل مع العبوة.

هل هناك أطعمة معينة يجب تجنبها في متاجر السوبرماركت؟

نظراً لعدم وجود أدلة على انتقال الفيروس عبر الأطعمة، فلا داعي لتجنب شراء أية أطعمة على وجه الخصوص، ومصدر القلق الأكبر عند التسوق هو خطر انتقال الفيروس من شخص آخر.



وقال جيسون كيندراتشوك، الأستاذ المساعد في قسم علم الأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية في جامعة مانيتوبا “إذا كان كان هناك شخص مصاب، فيمكن أن ينقل المرض إلى الآخرين عند التسوق في المتاجر، ويجب التأكد من غسل وتنظيف اليدين بشكل جيد بعد ملامسة الأطعمة والأغذية في المتجر.

تدابير وقائية

وهذا لا يعني مطلقاً أنه يجب عليك التوقف عن التسوق، ولكن يجب أن تكون حذراً وأن تتبع تدابير وقائية بسيطة مثل غسل يديك بانتظام، وعدم لمس أنفك وفمك إذا لم تكن يداك نظيفتان، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، وتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطاس، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن ثلاثة أقدام عن الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطاس، ومراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من حمى وسعال وصعوبة في التنفس.

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