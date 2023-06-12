الطقس.. أسبوع من التقلبات الجوية على مناطق ليبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق شمال ليبيا.

وأوضح المركز أنّ الطقس يبقى متقلب على مناطق الخليج وبنغازي والجنوب الشرقي مع رياح نشطة اليوم مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال وهبوط في الرؤية الافقية نتيجة لحركة المنخفض الجوي الصحراوي،

وأضاف المركز أنّ درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي، وأنّها ستنخفض يوم الغد، وأنّه من المتوقع أن تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي من مساء يوم الغد.

وبيّن المركز أنّ المنخفض شيكون مصحوب بإرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم الاربعاء مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مما تسبب فى إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية، وتسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ يوم الخميس.