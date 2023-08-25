الطقس.. ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ورطوبة عالية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة ابتداء من، غد السبت، على معظم مناطق غرب البلاد.

وأشار المركز إلى وجود رطوبة عالية نسبيًا على مناطق الشمال، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب، وأنّ السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

وبحسب المركز تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال ما بين 30-35 مْ ، بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي وتتراوح مابين 40-44.