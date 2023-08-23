الطقس.. ارتفاع في درجات الحرارة على المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة تدريجيا على بعض مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و43 درجة مئوية في جميع المناطق، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس.

وأشار المركز إلى احتمالية سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم قد تصحبها سحب رعدية وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا بداية من مساء اليوم، على المنطقة الغربية.

وقال المركز إنّه تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على المناطق الشرقية وتتراجع تدريجياً من يوم الغد على الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب على الجبل الأخضر.