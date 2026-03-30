الطقس المتقلب يسيطر على البلاد.. أمطار متفرقة ونشاط رياح خلال الأيام القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس على ليبيا ابتداء من اليوم الاثنين 30 مارس 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى استمرار حالة الطقس المتقلب على معظم مناطق البلاد.

وتبقى الفرصة قائمة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على مناطق الوسط والجنوب، تشمل مرزق وأوباري وسبها وبراك الشاطي، إضافة إلى مناطق الحدود مع الجزائر، ومناطق غدامس والحمادة والجغبوب والسرير وتازربو وماجاورها. ومن المتوقع أن تتحسن فرصة هطول الأمطار غدًا لتشمل غدامس والحمادة ومزدة والقريات والمناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت، مع احتمال تكون خلايا رعدية تتسبب بتجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح يوم الأربعاء على أغلب المناطق نتيجة تحرك منخفض جوي وسط ليبيا، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. وتبقى الرياح نشطة على المناطق الساحلية، بينما تتراجع سرعتها تدريجيًا يوم الخميس.

تفاصيل حالة الطقس حسب المناطق:

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء تتخللها أمطار متفرقة اليوم، مع فرصة جيدة لهطول الأمطار غدًا خاصة في المناطق الداخلية من شرق طرابلس إلى سرت. الرياح تتحول تدريجيًا بين جنوبية شرقية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و21 مْ، مع انخفاض ملحوظ خلال اليومين القادمين.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب اليوم تتكاثر مساءً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر. الرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية وغربية شمالية غربية نشطة يوم الأربعاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: تتساقط أمطار متفرقة تشمل أوباري وسبها ومرزق وبراك الشاطي وغدامس والحمادة، مع فرصة جيدة غدًا على غدامس والحمادة وبعض مناطق الجفرة، مصحوبة بخلايا رعدية وجريان السيول. الرياح شرقية تتحول تدريجيًا إلى غربية شمالية غربية نشطة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و29 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة أحيانًا رعدية. الرياح تتحول بين شمالية وغربية إلى جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار، مسببة هبوط الرؤية الأفقية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و37 مْ، مع ارتفاع تدريجي غدًا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يبدأ الاستقرار التدريجي للطقس من يوم الجمعة على أغلب مناطق البلاد.

وأوضح المركز أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات جوهرية، مع التأكيد على ضرورة متابعة آخر التحديثات لحماية السكان والمناطق المعرضة لمخاطر تجمع المياه وجريان الأودية.