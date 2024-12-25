الطقس اليوم.. أمطار غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار من حين لأخر تتراوح شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، وتكون مصحوبة بخلايا رعدية على أغلب مناطق شمال ليبيا.

وأوضح المركز أنها تكون (الممتدة من راس اجدير إلى سرت والمناطق المجاورة لها– مناطق الدواخل – ترهونة – مسلاتة – غريان وبعض مناطق جبل نفوسة – اجدابيا ومناطق الخليج– سهل بنغازي – المرج – البيضاء – شحات – درنة – خليج بومبة) مما تسبب فى تجمع المياه فى الأماكن المنخفضة وقد تؤدي إلى جريان السيول والأودية، مع نزول حبات البرد (التبروري) على بعض المناطق.

ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن الأجواء الشتوية الباردة تبقى مسيطرة على معظم مناطق البلاد مع رياح نشطة إلى قوية السرعة هذا اليوم على مناطق الشمال سرعتها مابين (40-70)كيلومتر/ساعة خاصةً على الساحل وتقل سرعة الرياح تدريجياً بدايةً من يوم الغد.