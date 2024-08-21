الطقس اليوم.. درجات الحرارة تصل حتى 45 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون هناك “اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية خاصة على المناطق الساحلية، ويشمل الاعتدال تدريجيا بعض مناطق الجنوب من يوم الغد”.

وبحسب نشرة المركز اليومية، “تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب حيت تتراوح من (40-45)، وتتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال خلال هذه الايام مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الغربي والجبل الاخضر”.

#المــركز_الوطني_للأرصــاد_الجويـــة #إدارة_التنبؤات_الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤