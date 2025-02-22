الطقس اليوم.. «درجات الحرارة» منخفضة على أغلب المناطق والأمطار خفيفة

تبقى درجات الحرارة القصوى منخفضة نسبياً على أغلب مناطق الشمال خاصةً مناطق الجبل الاخضر.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية اليومية، “فالرياح تكون نشطة على بعض مناطق خاصة الجنوب مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية”.

ووفق النشرة، هناك “تكاثر للسحب هذا اليوم يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على (المناطق الممتدة من الزاوية حتى سرت– سهل الجفارة– جبل نفوسة– ترهونة– بني وليد– سبها والجفرة) والوسط (زلة– مرادة– الفقها) وبعض مناطق الخليج، وقد تمتد إحتمالية الأمطار الخفيفة لتشمل مناطق الوحات”.