الطقس بارد والأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأنرصاد الجوية، أن يبقى الطقس بارد نسبيا على أغلب مناطق شمال البلاد، مع تكاثر للسحب على بعض المناطق الساحلية واحتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي.

ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء، صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 20)مْ على اغلب المناطق”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد”، هناك تكاثر للسحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 20)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، هناك ظهور بعض السحب العابرة، ودرجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (18– 24)مْ”، وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، هناك ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر أحياناً على السرير، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 24)مْ”.

وبحسب الأرصاد، “هناك تكاثر للسحب من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وقد تصل يوم السبت إلى بعض مناطق الخليج وبنغازي”.