الطقس.. تقلبات جوية على البلاد.. ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار

أفاد مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين رمضان بحدوث تقلبات جوية على المنطقة الغربية.

وذكر رمضان في تصريح لـ «عين ليبيا» أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على الدواخل والجنوب وغدامس مع رياح نشطة الى قوية مثيرة للاتربة والغبار يوم الغد قد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وأشار رمضان إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من مساء يوم الغد بسبب دخول جبهة هوائية باردة، حيث تتكاثر السحب على المنطقة الغربية بين الفترة والأخرى.

وأضاف رمضان أن المنخفض سيتسبب في سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي من مساء يوم الغد تصحبها خلايا رعدية وقد تكون جيدة يوم الثلاثاء.