الطقس.. تقلبات جوية على غرب ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بحدوث تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا مع رياح شرقية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

وذكر المركز أن جنوب البلاد سيشهد رياح «جنوبية شرقية فجنوبية غربية» وستسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية على بعض المناطق.

وأشار المركز إلى فرصة هطول الأمطار مساء اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من الخمس حتى مصراتة، وبعض مناطق الدواخل الجبل الغربي – ترهونة – بني وليد وماجاورهما – القريات – مزدة تصحبها خلايا رعدية.

وتابع المركز أن غدا الثلاثاء تكون الفرصة أفضل لهطول الأمطار على مناطق الشمال الغربي خاصةً الساحلية منها مع تغير الرياح من القطاع الشمالي وانخفاض في درجات الحرارة.