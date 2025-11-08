الطقس دافئ والأمطار متفرقة على بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، تقريراً حول الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تسود الأجواء المعتدلة نسبياً على معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة دافئة نهاراً، تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

وبحسب التقرير، سيتعرض مناطق الخليج وسهل بنغازي إلى زيادة في درجات الحرارة ونشاط في الرياح الجنوبية الشرقية، في حين ستسجل درجات حرارة متزايدة على مناطق الشمال الشرقي خلال اليومين القادمين.

كما توقع المركز تراجع درجات الحرارة بدءاً من مساء الأحد 09 نوفمبر 2025 على بعض المناطق الشمالية الغربية، مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتفصيلاً للأحوال الجوية في المناطق المختلفة، أشار التقرير إلى ما يلي:

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

ستظل السماء غائمة جزئياً إلى كلياً هذا اليوم، مع تكاثر السحب من مساء الغد (الأحد) يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. الرياح ستكون متغيرة الاتجاه، جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ثم تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 24 و30 مْ، مع تراجع متوقع في درجات الحرارة مساء الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، على أن تتحول تدريجياً من مساء الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 23 و29 مْ، مع زيادة طفيفة اليومين القادمين، تليها تراجع تدريجي بدءاً من مساء الإثنين.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس سيكون صافياً إلى قليل السحب، مع رياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد (الأحد) إلى شمالية غربية على غدامس والحمادة. درجات الحرارة القصوى ستكون بين 28 و32 مْ، مع تراجع في درجات الحرارة اعتباراً من مساء الغد على غدامس والحمادة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

الطقس سيكون صافيًا إلى قليل السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 26 و29 مْ، مع زيادة طفيفة اليومين القادمين.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متفرقة بداية من منتصف الأسبوع المقبل على مناطق الشمال الشرقي، حيث قد تصاحب الأمطار خلايا رعدية أحياناً. أما باقي المناطق فسيستمر الطقس مستقراً. كما يتوقع المركز تراجع تدريجي في درجات الحرارة على بعض المناطق نتيجة لتقلبات جوية خفيفة.