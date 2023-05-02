الطقس.. درجات حرارة منخفضة على الشمال ومرتفعة على الجنوب

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتراجع درجات الحرارة على المناطق الشمالية، مع ارتفاعها نسبيأ على أقصى الجنوب.

وذكر المركز أنّ درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق الساحلية مابين «20-26»مْ، ومابين «32-38»مْ على مناطق الوسط والجنوب، وأنّه من المتوقع أنّ تصل غدا إلى «40»مْ على بعض مناطق الجنوب الشرقي.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين إلى أاخر على شمال البلاد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

كما توقّع المركز الوطني للأصاد الجوير أنّ تنشط الرياح أحياناً على مناطق الواحات والجنوب الشرقي بحيث تثير موجة من الأتربة والرمال.