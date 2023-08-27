الطقس.. كتلة ساخنة وارتفاع في درجات الحرارة على المنطقة الغربية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود مناطق غرب ليبيا أجواءًا ساخنة اليوم الأحد، على أن تسجل درجة الحرارة تراجعًا تدريجيًا بداية من غدٍ الإثنين على أقصى مناطق الغرب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 إلى 43 درجة مئوية، وأنّ التراجع سيشمل الثلاثاء كامل مناطق الشمال الغربي.

وتابع المركز أنّ الاجواء تبقى دون تغير علي باقي مناطق البلاد، مشيرا إلى أنّ السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق.